BUND-Gutachten: Grundschleppnetzfischerei in Schutzgebiet unzulässig

BREMEN (dpa-AFX) -Die Fischerei mit Grundschleppnetzen im deutschen Meeresschutzgebiet Doggerbank ist einem von der Naturschutzorganisation BUND in Auftrag gegebenen Gutachten zufolge unrechtmäßig. Laut der Prüfung ist diese Fangmethode mit den Erhaltungszielen des Schutzgebietes nicht vereinbar, auch weil eine Verträglichkeitsprüfung vor der Erteilung von Fangerlaubnissen bislang fehlte, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Kanzlei Ocean Vision Legal am Mittwoch mitteilten. Der BUND fordert, die Grundschleppnetzfischerei aus allen Meeresschutzgebieten auszuschließen, so wie es auch ein kürzlich vorgelegter Aktionsplan zur nachhaltigeren Fischerei der EU-Kommission vorsieht.