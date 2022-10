BUND kritisiert Test-Nutzung von 'blauem Ammoniak' in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) -Vor der feierlichen Übergabe der ersten Testlieferung von "blauem Ammoniak" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat der BUND die Nutzung des Wasserstoff-Derivats als klimaschädlich kritisiert. "Die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas verbraucht enorme Mengen an Erdgas nicht nur für das Endprodukt, den Wasserstoff, sondern auch für den Herstellungsprozess unter hohem Druck und hoher Hitze", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Lucas Schäfer am Freitag.