Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei Branchenkonferenz in Rostock

ROSTOCK (dpa-AFX) -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird am Mittwochnachmittag zur Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock erwartet. Dort wird er vor rund 600 Teilnehmern einen Vortrag halten, bevor er am Abend ins Südstadt-Klinikum fährt, um mit Beschäftigten über die geplante Krankenhausreform zu sprechen. Bei den anstehenden Veränderungen geht es vor allem auch um die Zukunft kleinerer und kommunaler medizinischer Einrichtungen.