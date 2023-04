 Bundeskanzler Scholz nimmt am Spatenstich bei Infineon teil

BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am kommenden Dienstag beim Spatenstich für den Erweiterungsbau des Chipkonzerns Infineon in Dresden zu Gast. Er werde bei dem Festakt ein Grußwort sprechen, teilte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin mit.

BERLIN/DRESDEN Im Anschluss nehme Scholz am Zukunftsforum Wirtschaft-Arbeit-2030 in Dresden teil. Bei der Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion und der Handwerkskammer Dresden soll der Kanzler einen Impulsvortrag halten und anschließend Fragen von Teilnehmern beantworten. Infineon will 5 Milliarden Euro in die Erweiterung seiner Halbleiterproduktion in Dresden stecken und etwa 1000 neue Jobs schaffen. Die Investition soll dazu beitragen, Europa fortan weniger abhängig von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen. Deshalb steht das Engagement von Infineon im Einklang mit dem europäischen Chips Act. Damit will die EU ihren derzeitigen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von 10 Prozent bis 2030 verdoppeln.