 Bundeskanzler zur Eröffnung von Erdgas-Terminal in Lubmin erwartet

LUBMIN (dpa-AFX) -Zur offiziellen Eröffnung des Flüssigerdgas-Terminals im vorpommerschen Lubmin werden am Samstag (14.00 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dem Landesumweltminister Till Backhaus sowie dem Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (alle SPD) soll die letzte ausstehende Betriebsgenehmigung an die Betreiber übergeben werden.

LUBMIN Nach Wilhelmshaven in Niedersachsen, wo im Dezember offiziell ein Terminal eröffnet wurde, ist Lubmin der zweite deutsche Standort, an dem ein Flüssigerdgas-Terminal den Betrieb aufnimmt. Im Rahmen eines Testbetriebs wird seit Anfang der Woche bereits Gas ins Netz eingeleitet. Ein weiteres Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll in Kürze an den Start gehen.