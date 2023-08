 Bundesregierung gibt grünes Licht für U-Boot-Lieferung an Singapur

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Lieferung eines weiteren U-Boots an Singapur gegeben. Über eine entsprechende abschließende Genehmigungsentscheidung des Bundessicherheitsrates informierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Wirtschaftsausschuss des Bundestages in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vorlag.

BERLIN Die Entscheidung betrifft ein U-Boot der Klasse 218 SG des Herstellers Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Im Dezember waren zwei U-Boote auf der Kieler Werft von TKMS vor den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong getauft worden. Eines wurde bereit ausgeliefert. Singapur hat in Kiel insgesamt vier Boote vom Typ 218SG gekauft.