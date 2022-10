Bundesregierung will Vorschriften für Waffenexporte verschärfen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bundesregierung will die Vorschriften für deutsche Rüstungsexporte verschärfen. Der Berücksichtigung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Empfängerland solle künftig bei Entscheidungen über Rüstungsausfuhren größeres Gewicht beigemessen werden. Das geht aus Eckpunkten des Bundeswirtschaftsministeriums für ein Rüstungsexportkontrollgesetz hervor, wie es am Donnerstag aus Regierungskreisen hieß. Das Ministerium werde in Kürze die Abstimmung mit den Sicherheitsressorts der Bundesregierung einleiten.