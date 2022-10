Bundestag setzt Signal für Meeresschutzgebiet in der Antarktis

BERLIN (dpa-AFX) -Der Bundestag hat sich einstimmig für die Einrichtung eines Meeresschutzgebiets im antarktischen Weddellmeer ausgesprochen. Das Parlament stimmte am Freitag ohne Gegenstimmen für einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und FDP mit der Unionsfraktion, der die Bundesregierung dazu auffordert, sich bei der am Montag beginnenden Antarktis-Konferenz in Australien für die Schaffung dieses Schutzgebiets einzusetzen. Ein entsprechender EU-Vorschlag stehe dort zur Beratung.