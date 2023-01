 Bundesvorstand: CDU will Profil bei Wirtschaft und Klimaschutz schärfen

Die CDU will ihr Profil nach dem Machtverlust im Bund stärker schärfen und sich in zentralen Themen wie Wirtschaft und Klimaschutz neu positionieren. „Ich möchte, dass die CDU ihre wirtschaftspolitische Kompetenz wieder zurückgewinnt”, sagte Parteichef Friedrich Merz vor einer Klausur des Bundesvorstands am Freitag in Weimar im ZDF.

Berlin/Weimar „Ich möchte aber auch, dass wir Wirtschaft, Energie und Klima nicht mehr als getrennte Themen bezeichnen und betrachten, sondern als Einheit.” Bei den zweitägigen Beratungen der CDU-Spitze stehen auch die Landtagswahlen 2023 im Blick, beginnend mit der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin im Februar.

„Die CDU ist Klimaschutzpartei”

Merz betonte: „Ich möchte die CDU wieder in den Sachthemen auf die Höhe der Zeit bringen.” Die Partei sei „in vielen Sachthemen zurückgefallen, und dazu zählt auch das Thema Klima, aber eben auch Energie und Wirtschaft”. Bei der Klausurtagung in Thüringen soll der Vorstand eine Erklärung beschließen, die auf Anreize und neue Technologien zielt, um mehr Klimaschutz und eine Erneuerung der Industrie zusammenzubringen. „Ohne Klimaschutz kann unsere Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig bleiben, ohne wettbewerbsfähige Wirtschaft kann es aber auch keinen nachhaltigen Klimaschutz geben”, steht in einem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In dem Entwurf heißt es auch: „Die CDU ist Klimaschutzpartei.” Dabei sei Klimaneutralität allein mit Vermeiden von CO2-Emissionen nicht zu erreichen. Es müssten Emissionen „vermieden, aber auch abgeschieden, gespeichert und genutzt werden”. Konkret sollten „Bürokratiefesseln” gelöst und Vorschriften, Nachweispflichten und Verbote verringert werden. Deutschland habe alle Potenziale, echtes „Wasserstoffland” zu werden, dafür würden Lieferketten und Netze gebraucht. Nötig sei eine neue Rohstoffstrategie, die Abhängigkeiten reduziere. Genannt wird auch „eine vorurteilsfreie Prüfung des Baus neuer Kernkraftwerke”.

Merz erläuterte im ZDF, dass die Grünen als „Hauptwettbewerber” der Union in der Klimapolitik teils ganz andere Vorstellungen hätten. „Wir sind keine Verbotspartei, sondern wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft.” Probleme müssten mit Ermöglichen, Anreizen, Forschung und Entwicklung gelöst werden.

Meerz verteidigt seine Äußerungen zu Silvester-Randalen

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt warf der Ampel-Regierung im Bund vor, Nöte der Menschen im Osten nicht im Blick zu haben. Er habe deshalb die Erwartung, dass die CDU bei der Klausur in Weimar bei den Themen bezahlbare Energie, Stärkung der Wirtschaft und Entlastung der Bürger klare Akzente setzt. „Der Osten ist häufig ein Seismograph für die politische Entwicklung in Deutschland.” Die Menschen dort hätten niedrigere Löhne und Renten und damit größere Sorgen, wenn es um Energie und Inflation gehe. „Wir müssen als CDU mit einer klaren Agenda unterwegs sein und weiterhin Klartext sprechen.”

Merz verteidigte eigene Äußerungen in der Debatte um Integrationsprobleme angesichts von Krawallen in der Silvesternacht in Berlin. Vor allem Lehrerinnen hätten Probleme, bei vielen Schülern anerkannt zu werden, sgte er im ZDF. „Das sind dann oftmals auch Schüler aus Migrantenfamilien. Und über diese Themen müssen wir diskutieren.” Merz hatte in der ZDF-Sendung „Markus Lanz” darauf hingewiesen, dass Väter es sich verbäten, dass Lehrerinnen „ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen”.

Der CDU-Chef machte deutlich, dass die Union ihre führende Position in Umfragen ausbauen will. Laut ZDF-„Politbarometer” kämen CDU und CSU derzeit auf 27 Prozent. Diese Größenordnung sei eine gute Ausgangslage. „Aber daran müssen wir arbeiten. Wir wollen da noch besser werden.” Bei der Bundestagswahl 2021 war die CDU mit dem schlechtesten Unions-Ergebnis von 24,1 Prozent nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) in die Opposition gestürzt.