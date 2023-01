 Bundeswehr: Lambrecht will am Schützenpanzer Puma festhalten

Lambrecht will am Schützenpanzer Puma festhalten

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will nach einer umfangreichen Analyse der Pannen am Schützenpanzer Puma festhalten. Industrie und Bundeswehr hätten aber gemeinsam „Hausaufgaben” zu erfüllen, sagte Lambrecht in Berlin bei einem Spitzentreffen mit den Herstellern. Auch gehe es dabei um die Ausbildung der Soldaten. „Die Truppe möchte weiter am Puma festhalten”, sagte Lambrecht.