BVI: Neugeschäft der Fondsbranche in Deutschland zieht im Sommer an

FRANKFURT (dpa-AFX) -Das Neugeschäft der Fondsbranche in Deutschland hat im zweiten Quartal trotz des jüngsten Zinsanstieges deutlich zugelegt. Insgesamt verzeichneten die Vermögensverwalter in den Monaten April bis Juni netto Zuflüsse von 22,8 Milliarden Euro, wie der Branchenverband BVI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im ersten Quartal waren der Branche 15,1 Milliarden zugeflossen.