Cargoschiff koppelt erfolgreich an chinesischer Raumstation an

PEKING (dpa-AFX) -Das unbemannte Cargoschiff "Tianzhou-6" hat am Donnerstag erfolgreich an der chinesischen Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) angekoppelt. Die drei dort wartenden Astronauten sollten nach Plan die Fracht entladen, wie Chinas Raumfahrtbehörde mitteilte. Das "Himmlische Schiff" war am Vortag reibungslos vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet.