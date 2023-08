 Carl Zeiss Meditec legt Geschäftszahlen vor

JENA (dpa-AFX) -Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec legt am Freitag in Jena Zahlen für das dritte Quartal vor. Das Unternehmen peilt in diesem Jahr die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro an. Das Geschäftsjahr des im MDax notierten Konzerns läuft bis am 30. September.

JENA Im ersten Halbjahr war ein Umsatz von 974,5 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Zeiss Meditec beschäftigt im In- und Ausland rund 4600 Mitarbeiter. Die Tochterfirma des Optik- und Elektronik-Konzerns Carl Zeiss (Oberkochen) ist auf Ausrüstungen und Geräte für die Augenheilkunde spezialisiert.