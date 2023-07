 CDU-Politiker Frei für neuen Anlauf beim Heizungsgesetz

KÖLN (dpa-AFX) -Nach dem vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes in Karlsruhe hat sich der CDU-Politiker Thorsten Frei für einen neuen Anlauf ausgesprochen. Er rate, das Gesetz zurückzuziehen sowie zu einem "ordentlichen, sauberen Verfahren", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Die Koalition sollte jetzt nicht so weitermachen wie bisher - nämlich weiter mit dem Kopf durch die Wand."

KÖLN Frei bemängelte, die Koalition habe mit 111 Seiten Änderungsanträgen faktisch ein neues Gesetz eingebracht, das innerhalb von sieben Tagen habe verabschiedet werden sollen. Informationen müssten auch verarbeitet werden können. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Vorhaben im Eilverfahren vorläufig gestoppt. Die Karlsruher Richter machten Zweifel geltend, ob die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden. Das Heizungsgesetz der Koalition aus SPD, Grünen und FDP sieht im Kern vor, dass neu eingebaute Heizungen vor allem mit Ökoenergie betrieben werden müssen.