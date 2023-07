 CDU-Vizechef Jung fordert grundlegend neuen Anlauf bei Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) -Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung, hat sich gegen eine Sondersitzung des Bundestages zum umstrittenen Heizungsgesetz ausgesprochen. "Das verloren gegangene Vertrauen kann nicht mit dem Durchdrücken des unveränderten Gesetzes in einer Sondersitzung im Sommer wiederhergestellt werden", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nicht nur im Verfahren, auch in der Sache brauche es einen grundlegend neuen Anlauf: "ein überzeugendes Gesamtkonzept statt das Zusammenkleben der Scherben zum geplanten Stückwerk."

BERLIN Das Bundesverfassungsgericht hatte die für Freitag geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes im Bundestag am Mittwochabend im Eilverfahren gestoppt. Es meldete Zweifel daran an, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt bleiben. Die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Koalition wollen am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Optionen wären eine Sondersitzung des Bundestages in der Sommerpause, die eigentlich nach diesem Freitag beginnt, oder eine Vertagung des Beschlusses auf die Zeit ab September, wenn der Bundestag regulär wieder zusammenkommt.