 Ceconomy senkt operativen Verlust - Steigende Nachfrage in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Elektronikhändler Ceconomy hat seine operativen Verluste im dritten Geschäftsquartal reduziert. So verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf minus 60 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr waren noch Verluste von 102 Millionen Euro aufgelaufen. Der Umsatz sank hingegen leicht um 2,8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Währungs- und Portfoliobereinigt stand jedoch ein Plus von 7,4 Prozent zu Buche. Dabei zog die Kundennachfrage insbesondere in Deutschland und Österreich an. In West- und Südeuropa waren die Umsätze hingegen rückläufig. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen mit seinen Marken MediaMarkt und Saturn mit 186 Millionen Euro jedoch deutlich höhere Verluste als im Vorjahr, als ein Minus von 95 Millionen Euro angefallen war. Ceconomy begründete dies mit einem Steuerertrag, den das Unternehmen im Vorjahreszeitraum erhalten habe.

DÜSSELDORF Für das Geschäftsjahr 2022/23 erwartet der Konzern nun ein moderates währungsbereinigtes Umsatzplus sowie eine deutliche Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit). Damit lege sich Ceconomy auf das positive seiner vorher in Aussicht gestellten Szenarien fest, hieß es.