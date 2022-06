 Chat-Verlauf übertragen: Apple: Whatsapp-Umzugshelfer von Android auf iPhone ist da

Die letzte Hürde für viele fällt: Beim Umstieg von einem Android-Smartphone auf ein iPhone lässt sich künftig auch der komplette Whatsapp-Chatverlauf direkt übertragen. Aber nur, wenn dies im Zuge der iPhone-Ersteinrichtung geschieht.

Cupertino Bisher mussten Nutzerinnen und Nutzer dafür immer auf zusätzliche Programme anderer Anbieter zurückgreifen. Jetzt ist der Whatsapp-Transfer Teil der Android-App „ Auf iOS übertragen”, wie Apple mitteilt. Umzugs-App kann nun auch Apps aussuchen und herunterladen Mit Hilfe der App wird eine direkte WLAN-Verbindung zwischen den beiden Smartphones hergestellt. Bisher konnten unter anderem Fotos und Videos, Kontakte, Nachrichten, Web-Lesezeichen und Einstellungen übertragen werden. Whatsapp kommt als weitere Option dazu. Eine Voraussetzung ist, dass Nutzerinnen und Nutzer beim Umstieg dieselbe Telefonnummer behalten. Unterstützt werden Betriebssysteme ab Android 5 (Lollipop). Apple bekommt bei der Übermittlung nach eigenen Angaben keinen Zugriff auf die Daten. Bei bereits eingerichteten iPhones gibt es zunächst weiterhin keinen einfachen Weg, nachträglich die Whatsapp-Chats zu übertragen. Umzugshelfer kommt zunächst als Beta-Version Whatsapp ermöglichte bisher über verschiedene Plattformen hinweg nur die Übertragung von Chatverläufen von iPhones zu Samsung-Telefonen. Die Funktion zum Whatsapp-Umzug von Android auf iOS bietet Apple zunächst in einer Beta-Version an. Apple verbessert die Umzugs-App auch in einem weiteren Punkt: Bisher wurden Daten diverser kostenloser Apps zwar schon übertragen, Nutzer mussten sie aber dann selbst aus dem App Store herunterladen. Jetzt können im App Store verfügbare Apps von „ Auf iOS übertragen” automatisch herausgesucht und geladen werden.