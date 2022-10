Chemie-Tarifgespräche gehen weiter - letzter Tag in dritter Runde

WIESBADEN (dpa-AFX) -Inmitten von Energiekrise und Rekordinflation gehen die Tarifverhandlungen für rund 580 000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weiter. Am Dienstagvormittag wollen die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC in Wiesbaden zum letzten Tag ihrer dritten Gesprächsrunde zusammentreffen. Beide Seiten hatten die Absicht unterstrichen, einen Abschluss zu erzielen.