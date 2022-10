Chemie-Tarifgespräche gehen weiter - Ringen um Lohnplus in Gaskrise

WIESBADEN (dpa-AFX) -Unter den schwierigen Bedingungen der Gaskrise und der rekordhohen Inflation gehen die Tarifverhandlungen in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weiter. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC setzten ihre Gespräche am Sonntagmittag in Wiesbaden fort. Sie sind bis Dienstag geplant.