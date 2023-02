Chemie- und Pharmabranche in Baden-Württemberg erwartet sinkende Erträge

STUTTGART (dpa-AFX) -Die energieintensiven Chemie-, Pharma- und Lackunternehmen in Baden-Württemberg erwarten für das laufende Jahr zwar wachsende Umsätze, aber weniger Erträge. Zudem gehen sie davon aus, dass Investitionen eingefroren oder gekürzt werden müssen. Im vergangenen Jahr sind die Umsätze nach Angaben der Branche zwar leicht gestiegen, aber deutlich hinter den Steigerungsraten der Gesamtindustrie und der Chemie bundesweit zurückgeblieben. Genaue Zahlen für 2022 wollen die Verbände der Chemie- und Pharma-Industrie Baden-Württemberg am Dienstag (10.00 Uhr) in Stuttgart vorlegen.