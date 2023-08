China will sich gegen US-Investitionsbeschränkungen wehren

PEKING (dpa-AFX) -China will sich gegen die angekündigten Beschränkungen von US-Investitionen zur Wehr setzen. China werde die Situation genau beobachten und "seine eigenen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen", zitierte der chinesische Staatssender CCTV am Donnerstag einen Sprecher des Außenministeriums in Peking.