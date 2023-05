 Chinas Automarkt mit starkem Absatzplus - Vorjahresmonat stark covidbelastet

PEKING (dpa-AFX) -Der chinesische Automarkt hat sich im April weiter stabilisiert und gegenüber dem stark coronabelasteten Vorjahresmonat deutlich erholt. So setzten die Auto- und Nutzfahrzeugbauer in der Volksrepublik 2,16 Millionen Fahrzeuge an Händler ab, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Donnerstag in Peking mitteilte. Das waren fast 83 Prozent mehr als im April des vergangenen Jahres, als die chinesische Regierung noch mit harten Lockdowns die Ausbreitung der Covid-Pandemie im Zaum halten wollte. Elektroautos legten besonders stark zu.

PEKING In den Daten des CAAM sind sowohl Pkw als auch Nutzfahrzeuge enthalten. Vor einigen Tagen hatte auch der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) von im Jahresvergleich deutlich anziehenden Pkw-Auslieferungen an die Endkunden berichtet. China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt.