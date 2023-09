 Chinas Notenbank lockert Geldpolitik - Mindestreservesatz gesenkt

PEKING (dpa-AFX) -Die chinesische Zentralbank hat ihre Geldpolitik angesichts der schwächelnden Wirtschaft erneut etwas gelockert. Der Mindestreservesatz sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 10,50 Prozent, wie die People's Bank of China am Donnerstag in Peking bekannt gab. Der Schritt werde an diesem Freitag wirksam. Mindestreserven sind Pflichtguthaben, die Kreditinstitute kraft Gesetz bei ihrer Zentralbank unterhalten müssen.

PEKING Die Versorgung mit Liquidität soll so gesichert werden, teilte die Notenbank mit. Die chinesische Wirtschaft schwächelte zuletzt. Es ist die zweite Senkung des Mindestreservesatzes in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Notenbank im März den Satz reduziert. Zudem hat die Notenbank zwischenzeitlich ihre Leitzinsen gesenkt, um die Konjunktur zu stützen.