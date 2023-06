Chinas Premier will Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen

BERLIN (dpa-AFX) -Chinas neuer Regierungschef Li Qiang hat das chinesische Interesse an einem Ausbau der Kooperation mit Deutschland bekräftigt. Beide Länder sollten die Beziehungen "auf ein immer höheres Niveau bringen", sagte der chinesische Ministerpräsident am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin.