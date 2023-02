Chiphersteller Hynix rutscht wegen schwacher Nachfrage in die roten Zahlen

SEOUL (dpa-AFX) -Die koreanische SK Hynix hat wegen des Abschwungs bei Speicherchips den ersten operativen Quartalsverlust seit zehn Jahren kassiert. So stand im Schlussviertel 2022 ein Minus von 1,7 Billionen Won (knapp 1,3 Mrd Euro) zu Buche, wie der weltweit zweitgrößte Speicherchiphersteller am Mittwoch in Seoul mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als erwartet. Im Vorjahreszeitraum hatte Hynix noch einen operativen Gewinn von rund 4,2 Billionen Won erzielt.