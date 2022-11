Compleo rutscht tiefer in die Verlustzone - Unternehmen will Kosten senken

DORTMUND (dpa-AFX) -Hohe Kosten haben den Verlust beim Ladetechnikanbieter Compleo in den ersten drei Quartalen vergrößert. Jetzt stellte der seit 1. November amtierende Vorstand unter der Führung von Jörg Lohr sein Konzept zur Neuausrichtung des Geschäfts vor. Der Hersteller von Ladestationen für Elektroautos will sein Angebot von 15 Produktfamilien mit über 500 Varianten auf 5 Kernprodukte verschlanken, wie er am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Die Produktion in Deutschland soll zentralisiert, die Organisation gestrafft werden. Außerdem will das Management das Geschäft in Europa weiter ausbauen und bis Mitte 2024 mit Partnern auch in Nordamerika präsent sein.