Conti-Rivale ZF will im zweiten Halbjahr zulegen

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) -Der Autozulieferer ZF bleibt trotz einer Abkühlung der Weltwirtschaft bei seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im ersten Halbjahr steigerte der Continental -Rivale seinen Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 23,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Friedrichshafen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 851 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun 941 Millionen Euro. Damit blieb die operative Gewinnmarge auf dem Niveau von 4,0 Prozent vom Umsatz. Im Gesamtjahr will das Management weiter zwischen 4,7 und 5,2 Prozent landen. Der Umsatzausblick bleibt bei mehr als 45 Milliarden Euro bestehen (VJ: 43,8).