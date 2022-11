Credit Suisse vereinbart Verkauf von Verbriefungsgeschäft an Apollo

ZÜRICH (dpa-AFX) -Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse hat ihren geplanten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten festgezurrt. Es seien nun "definitive Transaktionsvereinbarungen" mit dem Finanzinvestor Apollo geschlossen worden, teilte das Geldhaus am Dienstag in Zürich mit. Ein wesentlicher Teil der Securitized Products Group (SPG) werde an Apollo Global Management verkauft.