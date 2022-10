 Creditreform: Stimmung im Mittelstand verschlechtert sich deutlich

NEUSS (dpa-AFX) -Wegen hoher Energiekosten und teurer Rohstoffe hat sich die Stimmung in Deutschlands Mittelstand einer Umfrage zufolge erheblich verschlechtert. Wie die am Mittwoch veröffentlichte Befragung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform unter 1200 Firmen ergab, rechnet jeder vierte Befragte mit sinkenden Umsätzen (25,2 Prozent). In der gleichen Umfrage vor einem Jahr war es jeder elfte gewesen (9,1 Prozent). Zudem sank der Anteil der Unternehmen, die Investitionen planen und Personal einstellen wollen. Jeder dritte Befragte rechnet mit weniger Gewinn, vor einem Jahr war es nur etwa jeder siebte.

NEUSS Die Krisenanzeichen seien unverkennbar, hieß es von Creditreform. "Die kurze Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Zeit dürfte nicht ausgereicht haben, um die damaligen Einschnitte bei Kapitalrücklagen und Eigenkapitalquoten wieder auszugleichen", sagte Creditreform-Experte Patrick-Ludwig Hantzsch. Der Mittelstand befinde sich seit fast drei Jahren "in einer Ausnahmesituation bisher unbekannten Ausmaßes". Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

