 Cyberkriminalität: BSI warnt vor Sicherheitslücke in Microsoft Exchange

BSI warnt vor Sicherheitslücke in Microsoft Exchange

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor zwei gravierenden Sicherheitslücken in der Microsoft-Kommunikationsplattform Exchange gewarnt, für die es bislang noch kein Sicherheits-Updates gibt. Die Behörde verwies am Freitag auf eine Analyse des Sicherheitsunternehmens GTSC zu den beiden Schwachstellen.