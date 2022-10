Dachdecker in Deutschland erhalten in zwei Schritten 8 Prozent mehr Gehalt

FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) -Die rund 100 000 Beschäftigten im deutschen Dachdeckerhandwerk erhalten in zwei Schritten mehr Geld. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt und die Arbeitgeber einigten sich auf eine Tarifstufe von 5,0 Prozent zum 1. November und eine weitere Erhöhung um 3,0 Prozent im Oktober 2023, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Zusätzlich gibt es in zwei Raten eine Inflationsausgleichsprämie von 950 Euro, die nach den Vorgaben der Bundesregierung steuer- und abgabenfrei gestellt wird. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt einschließlich Leermonaten 27 Monate und endet am 30. September 2024. Auch die Vergütungen für die Auszubildenden werden angehoben.