Dänemark will über fünf Milliarden Euro in Verteidigung investieren

KOPENHAGEN (dpa-AFX) -Die dänische Regierung will vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine in den kommenden zehn Jahren umgerechnet rund 5,1 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren. Ein großer Teil des Geldes solle dazu dienen, ein "Fundament für die Verteidigung" wiederherzustellen und sie zu modernisieren, sagte der geschäftsführende dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.