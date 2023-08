 Dänische Ferienhäuser bleiben vor allem bei Deutschen beliebt

KOPENHAGEN (dpa-AFX) -Vor allem dank Urlaubern aus Deutschland sind die Ferienhäuser in Dänemark in der ersten Jahreshälfte 2023 fast so gut gebucht gewesen wie im Rekordzeitraum des Vorjahres. Wie die dänische Statistikbehörde am Freitag mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres trotz Preiserhöhungen insgesamt rund 8,4 Millionen Übernachtungen in vermieteten Ferienhäusern im Land verzeichnet. Das waren zwar drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, aber nach 2022 war es erst das zweite Mal überhaupt, dass die Marke von acht Millionen Übernachtungen geknackt wurde.

KOPENHAGEN Die hohen Werte sind nach Angaben der Statistiker vor allem darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr Deutsche zum Ferienhausurlaub in Dänemark entschließen. Auf ihr Konto gingen fast zwei Drittel aller bei dänischen Reisebüros gebuchten Ferienhausübernachtungen. Die Zahl der Gesamtübernachtungen im ersten Halbjahr ist im Laufe der vergangenen zehn Jahre um 3,2 Millionen gestiegen - allein 2,1 Millionen davon durch deutsche Gäste.