 Daimler Truck will Ersatzteile künftig aus Halberstadt liefern

HALBERSTADT (dpa-AFX) -Von Halberstadt (Landkreis Harz) aus sollen künftig Fahrzeughändler in mehr als 170 Ländern mit Ersatzteilen für Mecedes-Benz-Lkw versorgt werden. Noch in diesem Jahr solle der Bau des neuen Logistikstandorts beginnen, teilte der Lastwagenhersteller Daimler Truck am Freitag in Halberstadt mit. Etwa drei Jahre später sollten aus dem Global Parts Center bis zu 300 000 Artikel von der kleinsten Schraube bis zum fertigen Lkw-Fahrerhaus an weltweit knapp 3000 Händler geliefert werden können.

HALBERSTADT Die Investitionssumme liegt den Unternehmensangaben zufolge im mittleren dreistelligen Millionenbereich. In Halberstadt sollen bis zu 450 qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, perspektivisch könnten es bis zu 600 werden, hieß es. Daimler Truck ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Lkw und Bussen. Rund 500 000 Lkw würden pro Jahr verkauft.

