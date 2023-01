 DAVOS/Lindner: Brauchen Handelsdiplomatie statt Handelskrieg

DAVOS (dpa-AFX) -Finanzminister Christian Lindner hat sich im Streit über Milliardensubventionen zwischen der USA und der EU gegen ein eigenes, europäisches Programm ausgesprochen. "Ein Wettbewerb, wer mehr Subventionen zahlen kann, würde die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen in Europa gefährden", sagte der FDP-Politiker auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums am Dienstag in Davos. Er warb stattdessen dafür, größer zu denken. "Warum nicht anfangen, über ein globales Handelsabkommen der liberalen Demokratien zu verhandeln?", sagte Lindner. "Wir brauchen keinen Handelskrieg, wir brauchen Handelsdiplomatie."