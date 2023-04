 DAX-FLASH: Anleger bleiben zuversichtlich - Schwung fehlt aber

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax könnte seine Rally zum Start in die neue Woche zunächst mit moderaten Gewinnen fortsetzen. Allzu weit wollen sich Investoren auf dem aktuellen Kursniveau dann aber doch nicht aus dem Fenster lehnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 818 Punkte und damit knapp elf Punkte über seinem Freitagsschluss.

FRANKFURT Am Freitag hatte der Dax - getrieben von der Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik vor allem der US-Notenbank - mit 15 841 Zählern ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 erklommen. Es war der fünfte Gewinntag in Folge. Mittlerweile richten sich die Blicke zudem verstärkt auf die so langsam beginnende Quartalsberichtssaison, die am Freitag mit großen US-Banken einen guten Auftakt hatte. Allerdings dürfte es nicht in allen Branchen so gut aussehen.

Laut dem Marktanalysten Christoph Geyer ist die Lage für den Dax weiter eher positiv, nachdem der Index ein weiteres Zwischenhoch erreicht hat. Allerdings habe der Schwung jüngst nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern. "Trotzdem ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Das Rekordhoch ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, befindet sich aber inzwischen in Reichweite."

Zwischenzeitliche Kursrücksetzer seien zwar zu erwarten, grundsätzlich spreche die Saisonalität aber für weiter steigende Kure. Seinen bisher höchsten Stand von 16 290 Punkten hatte der Dax im November 2021 erreicht.