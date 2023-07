 DAX-FLASH: Anleger warten Start der Berichtssaison ab

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim Dax gemächlicher angehen. Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16 000 Punkte geschafft, doch nun zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,07 Prozent im Minus auf 16 129 Punkte.

FRANKFURT Anleger gehen damit abwartend in die Berichtssaison, die am Freitag mit einigen Zahlen aus dem US-Bankensektor eingeläutet wird. Von JPMorgan , der Citigroup sowie Wells Fargo werden die Zahlen zum zweiten Quartal erwartet. "Jetzt müssen die Unternehmen ihre zuletzt wieder deutlich angestiegenen Aktienkurse mit mindestens stabilen, im Idealfall gestiegenen Gewinnen rechtfertigen", stellte der Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest.

Nach der Erholungsrally könnte die Messlatte also höher gelegt worden sein, denn von seinem Rekord ist der Dax nach einem starken ersten Halbjahr nur noch knapp 300 Punkte entfernt. Laut Altmann würde ein schnelles Ende der Zinsanstiege, wie zuletzt wieder stärker von Anlegern erhofft, die Jagd auf die Höchstkurse "ganz klar erleichtern". Vor allem die US-Börsen haben auf diesem Weg eine Durststrecke hinter sich, sind die Rekorde des Dow Jones Industrial und des Nasdaq 100 doch mindestens eineinhalb Jahre alt.