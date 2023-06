 DAX-FLASH: Dax bleibt am Verfallstag nah am Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der Dax am Freitag nah an seinem Rekord. Mit einem solide erwarteten Handelsstart hält der Leitindex den Kontakt zur Bestmarke von 16 336 Punkten, die er am Mittwoch aufgestellt hat. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 306 Punkte. Damit steuert er auf ein Wochenplus von etwas mehr als zwei Prozent zu.

FRANKFURT Eine Stütze bleiben die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne stetig ausgebaut hatten. Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit. In den Mittelpunkt rückt nun aber der große Verfall an den Terminbörsen, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt.

Mit der Zinspause der Fed, der nächsten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank und jeweils weiteren in Aussicht gestellten Zinsschritten erfüllten die großen Notenbanken in den vergangenen Tagen die Erwartungen. Gleiches galt am Freitag auch für die Bank of Japan, allerdings mit einer anderen Einstellung, da sie vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält.