 DAX-FLASH: Dax dürfte Wochenminus reduzieren

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Am Nachmittag wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht wird. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 853 Punkte. Vor allem an der Nasdaq-Börse hatte Meta mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst.

FRANKFURT "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners. Der Dax bekomme damit die Chance, einen neuen Schritt in Richtung der 16 000 Punkte zu starten. Auch die Wochenbilanz würde der Leitindex noch etwas aufhübschen, indem er sein Minus auf nur noch 0,2 Prozent reduziert. Anleger dürften zunächst weitere Quartalsberichte verarbeiten, darunter Amazon , Mercedes und Covestro . Doch die Zahl des Tages ist aus Sicht von Altmann die vorläufige deutsche Inflationsrate. Experten rechneten zwar mit einem leichten Rückgang der Monats- und der Jahresrate. Allerdings dürften die Daten wohl einmal mehr zeigen, wie zäh sich der Rückgang gestaltet.