 DAX-FLASH: Dax setzt starken Trend vom Jahresstart fort

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax knüpft in der neuen Woche wohl zunächst an seinen starken Jahresauftakt an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,7 Prozent höher auf 14 706 Punkte. Damit testet der Dax das Zwischenhoch vom Juni vergangenen Jahres, nachdem er in der ersten Woche 2023 um fast 5 Prozent zugelegt hat.

FRANKFURT Bereits die Wall Street hatte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf gute Jobdaten reagiert. Der geringere Lohnanstieg als erwartet lässt der Credit Suisse zufolge der US-Notenbank Spielraum für eine Pause im Zinserhöhungszyklus.

