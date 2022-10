 DAX-FLASH: Dax vor schlechtem Oktober-Auftakt - RWE im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Start in den Oktober dürfte dem Dax am Montag zunächst misslingen. Nach den Kursverlusten, die es am Freitag vor allem im späten Handel an der Wall Street gab, wird der deutsche Leitindex am Tag der deutschen Einheit wohl wieder unter die 12 000 Punkte absacken. Der Broker IG jedenfalls taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Xetra-Start 1,7 Prozent tiefer auf 11 909 Punkte.

FRANKFURT Nachdem der für gewöhnlich schlechte Börsenmonat September abgehakt ist, zeichnet sich nun im Oktober zunächst wenig Besserung ab. Im Fokus dürften zum Monatsauftakt Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA stehen, die neuen Aufschluss geben werden über die derzeitige Verfassung der Industrie in Zeiten sehr hoher Inflation und schnell steigender Zinsen. Anleger preisen in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession ein. Auf Unternehmensseite dürfte RWE im Anlegerfokus stehen wegen einer 6,8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme. Die Essener kaufen das Unternehmen Con Edison Clean Energy Businesses, ein "im US-Markt führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern". Finanziert wird der Zukauf mit einem Konstrukt, das Qatar perspektivisch zum größten Aktionär macht.

