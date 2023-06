 DAX-FLASH: Etwas erholt - 16 000-Punkte-Marke bleibt im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) -Von seiner Schwäche in dieser Woche dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent höher auf 16 152 Punkte.

FRANKFURT Konjunktursorgen und hohe Kursverluste im Chemiesektor hatten an den beiden vorausgegangenen Tagen die Stimmung am Markt getrübt. Gleichwohl hält sich der Dax noch recht komfortabel über der runden Marke von 16 000 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte er mit 16 427 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

An diesem Mittwoch warten Anleger auf eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses. Der Markt hoffe nach der Fed-Sitzung in der Vorwoche mit Signalen für zwei weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf auf weitere Hinweise, wie wahrscheinlich diese straffe Vorgehensweise der Fed wirklich ist, hieß es von der Commerzbank.