 DAX-FLASH: Leichte Gewinne - 16 000 Punkte im Visier

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,2 Prozent höher auf 15 950 Punkte. Am Feiertag anlässlich des Tages der Arbeit am Montag hatte die Indikation sogar bereits an der Marke von 16 000 Punkten gekratzt. Im April hatte der Dax letztlich rund 1,9 Prozent gewonnen.

FRANKFURT "Unter der Oberfläche" habe zuletzt jedoch eine Rotation in die Defensive begonnen, schrieb Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan in einem Kommentar zum Mai-Auftakt. Die Anleger hätten sich von zyklischen Branchen weg orientiert, und eher bei Versorgern und Healthcare-Werten zugegriffen. Matejka geht davon aus, dass sich dieser Trend mit Blick auf den auslaufenden Zinserhöhungszyklus in den USA fortsetzen wird. Der europäische Aktienmarkt werde es so aber schwer haben, US-Aktien wie zuletzt abzuhängen.

Am Mittwoch stehen in den USA und am Donnerstag in der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Dabei dürfte sich die Fed erneut mit 0,25 Prozentpunkten begnügen. Die EZB könnte einen Gang herunterschalten, auch wenn einige Ratsmitglieder versuchten, einen weiteren großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte im Spiel zu halten.