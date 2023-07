 DAX-FLASH: Leichte Korrektur nach starker Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach der insgesamt starken Vorwoche mit schwächerem Freitag zeichnen sich im Dax am Montag weitere Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent im Minus auf 16 051 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax von seiner Korrektur vom Jahreshoch bei 16 427 Punkten seit Mitte Juni mit gut 500 Punkten 3,2 Prozent wieder gutmacht.

FRANKFURT Auch an der Wall Street verließen die meisten Indizes vor dem Wochenende die Kräfte. Der marktbreite S&P 500 drehte auf dem höchsten Niveau seit April 2022 ab, der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiebörse auf dem Stand vom Januar des Vorjahres. Die Credit Suisse erklärte die Konsolidierung mit einer leichten Erholung der US-Anleiherenditen.

Erst in der letzten Juli-Woche rückt die Geldpolitik mit Leitzinsentscheidungen wieder in den Fokus. Bis dahin rollt derweil die Berichtssaison an.