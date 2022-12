 DAX-FLASH: Leichte Verluste auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) -Im Dax fällt auf seinem recht hohen Niveau wohl auch am Mittwoch zunächst keine Richtungsentscheidung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,1 Prozent tiefer auf 14 326 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 14 584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Seither fehlen Anschlusskäufe. Seine 21-Tage-Linie als Gradmesser für den kurzfristigen Trend konnte er tags zuvor aber nach einem Tagestief von 14 305 Punkten halten.

FRANKFURT Verluste an der Wall Street sprechen aber für eine weitere Korrektur. Nach dem verpatzten Wochenauftakt bestimmten dort Sorgen vor einer höher gehenden Zinsspirale weiter das Geschehen. An Asiens Börsen gab es am Morgen keinen klaren Trend. Chinas Exporte sind im November überraschend stark zurückgegangen. Kursverluste gab es dennoch vor allem in Japan.