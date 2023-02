 DAX-FLASH: Leitindex nach Fed-Entscheid auf Kurs zu Hoch seit Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Am deutschen Aktienmarkt könnte es am Donnerstag nach der US-Zinsentscheidung vom Mittwochabend kräftig nach oben gehen. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden nach der Fed-Ankündigung einer weiteren Zinserhöhung auf 15 285 Punkte und damit 0,69 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Sollte der Index am Donnerstag im Xetra-Handel auf das Niveau steigen, würde er über das bisherige Jahreshoch in Höhe von knapp 15 270 Zähler Mitte Januar und damit auf den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres klettern. An den Finanzmärkten führte die US-Notenbank-Entscheidung, den Leitzins weiter zu erhöhen, zu steigenden Kursen am Aktien- und Anleihemarkt. Auch der Euro legte kräftig zu.