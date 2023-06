 DAX-FLASH: Leitindex prallt weiter von 16 000 Punkten zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte seine leichten Vortagesverluste an Fronleichnam zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 904 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax einmal mehr an der Charthürde von 16 000 Punkten festgelaufen. Nun droht ein neuerlicher Test der leicht steigenden 50-Tage-Linie bei aktuell 15 815 Punkten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

FRANKFURT Im US-Handel hatten vor allem die zuletzt starken Technologiewerte am Vorabend einen schweren Stand. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 kam deutlich von seinem jüngsten Hoch seit April 2022 zurück. Steigende Anleiherenditen hatten den Anlegern die Lust auf Aktien vermiest. Der Markt setzt auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überraschte.