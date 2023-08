 DAX-FLASH: Leitindex tritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich im Dax auch am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 932 Punkte. Nach der scharfen Korrektur vom Rekordhoch bei 16 528 Punkten in der Vorwoche stabilisiert sich der Dax derzeit an seiner 100-Tage-Linie. Das Barometer für den längerfristigen Trend unterstützt aktuell bei 15 807 Punkten.

FRANKFURT An der Wall Street haben sich die Indizes am Vorabend vom schwachen Freitag erholt. Die Experten bleiben aber skeptisch für Aktien. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, argumentieren sie. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Ein wichtiges Zinssignal für die US-Notenbank steht am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten auf der Agenda.