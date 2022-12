 DAX-FLASH: Vor US-Inflationsdaten keine großen Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX) -Im Dax dürfte sich am Dienstag bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag nicht allzu viel tun. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,36 Prozent auf 14 358 Punkte, womit er vorerst in seiner seit etwa einem Monat relativ engen Spanne zwischen 14 149 und 14 584 Punkten und zudem knapp unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bleibt.

FRANKFURT Die am Nachmittag anstehenden Daten zur US-Teuerung allerdings könnten am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen. Sie haben Einfluss auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, die zuletzt mit großen Zinsanhebungen von 0,75 Prozentpunkten die hohe Inflation einzudämmen versuchte. Zur Wochenmitte rechnen Marktteilnehmer auf der Zinssitzung der Fed bislang mit einer etwas kleineren Zinserhöhung von 0,50 Prozentpunkten. Sollte am Dienstag die US-Inflation überraschenderweise einen Anstieg ausweisen, würde dies in Kombination mit den zuletzt stärker als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten vermutlich Ängste schüren, dass die bisher aggressive Gangart der US-Notenbank nicht ausreicht, um die Inflationsgefahren zu bannen, so die Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Eine aggressivere Geldpolitik wiederum ist für den Aktienmarkt tendenziell schlecht, weil sich Anleger dann nach anderen Anlagen mit vermeintlich geringeren Risiken umschauen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden.