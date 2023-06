 DAX-FLASH: Vorsichtiger Start auf Rekordniveau - Jetzt steht EZB im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) -Mit dem Dax auf Rekordniveau blicken die Anleger am Donnerstag abwartend auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Zinspause der US-Notenbank Fed hatten die Anleger am Vorabend in New York relativ gefasst aufgenommen, sodass davon zunächst keine größeren Impulse ausgehen. Auch auf die Signale, dass es in diesem Jahr von der Fed weitere Zinsanhebungen geben könnte, waren die Anleger mehr oder weniger vorbereitet.

FRANKFURT Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 16 295 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex das drei Wochen alte Rekordhoch zwar nochmals um wenige Punkte überboten, die ganz große Kauflust scheint aber vorerst gebannt angesichts eines Jahresplus von bislang 17 Prozent. Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, vollzieht die Fed eine schwierige Gratwanderung zwischen einer konsequenten Inflationsbekämpfung und dem Vermeiden einer starken Rezession. In den USA zeichnen sich aber zwei weitere Zinserhöhungen um insgesamt 0,50 Prozentpunkte ab. Die EZB dürfte den Kampf gegen die hohe Inflation unterdessen ohne Pause fortsetzen: Für die Eurozone erwarten Volkswirte an diesem Donnerstag überwiegend eine moderate Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.